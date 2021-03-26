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Письмо в Администрацию президента отправило полицию Петербурга на экскурсию по городским паркам

Аноним «заминировал» сады и парки Петербурга

Сотрудники полиции проверили семь десятков парков во всех районах Северной столицы после анонимного письма.

Как стало известно «Фонтанке», накануне за час до полудня в полицию Петербурга перенаправили письмо, которое пришло на электронную почту Администрации президента. В нем аноним сообщал, что в парках города закопаны бомбы, и для того, чтобы получить карту их расположения, нужно вступить в переписку с «минером».

Однако в полиции пошли своим путем. За несколько часов сотрудники правоохранительных органов проверили 68 парков и садов в разных районах города.

Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что тенденция «минировать» парки началась на этой неделе. Первым подвергся проверке Александровский парк.

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Комментарии (1)

lamer
Предполагаю, что не весеннее это обострение, а спланированная акция. Не исключено, что опять наши соседи хулиганят.
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