Письмо в Администрацию президента отправило полицию Петербурга на экскурсию по городским паркам

Сотрудники полиции проверили семь десятков парков во всех районах Северной столицы после анонимного письма.



Как стало известно «Фонтанке», накануне за час до полудня в полицию Петербурга перенаправили письмо, которое пришло на электронную почту Администрации президента. В нем аноним сообщал, что в парках города закопаны бомбы, и для того, чтобы получить карту их расположения, нужно вступить в переписку с «минером».



Однако в полиции пошли своим путем. За несколько часов сотрудники правоохранительных органов проверили 68 парков и садов в разных районах города.

