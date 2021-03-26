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Пока петербургская медсестра бегала по пациентам, вор выносил её украшения на миллион

Полиция Петербурга ищет воров, которые обокрали медсестру в Стрельне

Суматошным выдался вечер после смены у 55-летней медсестры из поликлиники Фрунзенского района.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, медработник вернулась в среду, 24 марта, около половины одиннадцатого вечера и обнаружила, что вор побывал в её квартире на Санкт-Петербургском шоссе. По предварительной информации, злоумышленник отжал стеклопакет в квартире на первом этаже трехэтажного дома, после чего вытащил из квартиры накопления женщины – 55 тысяч и 10 долларов, а также украшения. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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Комментарии (4)

265101847
Когда уже на Ф. научатся говорить по русски? Что означает - "55 тысяч и 10 долларов" ?!!
lamer
С зарплатой медсестры такая сумма собирается долго. Сочувствую гражданке.
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