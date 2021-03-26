Пока петербургская медсестра бегала по пациентам, вор выносил её украшения на миллион

Суматошным выдался вечер после смены у 55-летней медсестры из поликлиники Фрунзенского района.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, медработник вернулась в среду, 24 марта, около половины одиннадцатого вечера и обнаружила, что вор побывал в её квартире на Санкт-Петербургском шоссе. По предварительной информации, злоумышленник отжал стеклопакет в квартире на первом этаже трехэтажного дома, после чего вытащил из квартиры накопления женщины – 55 тысяч и 10 долларов, а также украшения. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».