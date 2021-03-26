Журналист, культуролог, бывший музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Это произошло в Одинцовском городском округе Московской области.
«Вчера, в четверг, 25 марта, погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал 26 марта его друг и коллега Артем Троицкий в Facebook.
Эту же информацию также сообщила жена Липницкого Инна в закрытой группе в Facebook и подтвердил «Дождю» сын музыканта Владимир. По словам жены, Александр пытался на лыжах перейти замерзшую реку и утонул.
Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве, отучился на факультете журналистики МГУ и начал печататься в прессе как специалист по джазу. В 1980 году он познакомился с Борисом Гребенщиковым и с группой «Аквариум» и начал гастролировать.