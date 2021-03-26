FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Музыкант из группы «Звуки Му» утонул, катаясь на лыжах по реке

Фото: скрин facebook.com/aktroitsky
ПоделитьсяПоделиться

Журналист, культуролог, бывший музыкант группы «Звуки Му» Александр Липницкий ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Это произошло в Одинцовском городском округе Московской области.

«Вчера, в четверг, 25 марта, погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря», — написал 26 марта его друг и коллега Артем Троицкий в Facebook.

Эту же информацию также сообщила жена Липницкого Инна в закрытой группе в Facebook и подтвердил «Дождю» сын музыканта Владимир. По словам жены, Александр пытался на лыжах перейти замерзшую реку и утонул.

Александр Липницкий родился в 1952 году в Москве, отучился на факультете журналистики МГУ и начал печататься в прессе как специалист по джазу. В 1980 году он познакомился с Борисом Гребенщиковым и с группой «Аквариум» и начал гастролировать.

Фото: скрин facebook.com/aktroitsky

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

tsodd
Спас-жилет не судьба была надеть?
ash364
Жаль.

Но на лыжах сейчас перейти реку...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний