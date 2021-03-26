У инкассатора угнали большой пикап. Для Петербурга это редкость

Редких для наших мест пикапов «Митсубиши» в Петербурге стало на один меньше.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, вчера в 23:24 по телефону «112» позвонил 43-летий петербуржец, работающий водителем-инкассатором в крупном банке. По его словам, днём (с 9:00 до 23:00) c Шафировского проспекта, 2, кто-то похитили у него автомобиль – серый Mitsubishi L200 2014 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 1,2 миллиона рублей. Машина оборудована штатной сигнализацией, дополнительной системы слежения нет, по каско не застрахована.
Как выяснилось, пикап угнали в середине дня. Городские видеокамеры зафиксировали, как в 15:07 он ехал по Пискарёвскому проспекту в направлении КАД. Кроме того, территория у дома 2 по Шафировскому, где стоял автомобиль, оборудована камерами видеонаблюдения Центробанка. Сегодня полицейские собираются просмотреть их записи. Возбуждено уголовное дело.