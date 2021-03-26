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У инкассатора угнали большой пикап. Для Петербурга это редкость

Петербургская полиция разыскивает Mitsubishi L200, пропавший с Шафировского

Редких для наших мест пикапов «Митсубиши» в Петербурге стало на один меньше.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, вчера в 23:24 по телефону «112» позвонил 43-летий петербуржец, работающий водителем-инкассатором в крупном банке. По его словам, днём (с 9:00 до 23:00) c Шафировского проспекта, 2, кто-то похитили у него автомобиль – серый Mitsubishi L200 2014 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 1,2 миллиона рублей. Машина оборудована штатной сигнализацией, дополнительной системы слежения нет, по каско не застрахована.

Как выяснилось, пикап угнали в середине дня. Городские видеокамеры зафиксировали, как в 15:07 он ехал по Пискарёвскому проспекту в направлении КАД. Кроме того, территория у дома 2 по Шафировскому, где стоял автомобиль, оборудована камерами видеонаблюдения Центробанка. Сегодня полицейские собираются просмотреть их записи. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (6)

TresAmigos
Фонтанка, снова употребили? Это в каком месте элька большая а в каком-редкая
ash364
Украли головастика - капец. Встаем с колен!
кто-то страшный
>Возбуждено уголовное дело.

Хоть кого-то L200 возбуждает.
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