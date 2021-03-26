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Чтобы не вызвать у детей пагубный интерес. Глава Национального родительского комитета предлагает изменить правила торговли

В России хотят запретить продавать сигареты и алкоголь покупателям с детьми

Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты тем покупателям, которые пришли вместе с детьми.

Как сообщает 26 марта RT, соответствующее письмо Волынец направила главе Минпромторга Денису Мантурову. По её словам, родители часто посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, в их присутствии покупают сигареты или алкоголь. Это может способствовать возникновению у детей раннего интереса к данной продукции, перерастающего в пристрастие к ней, считает чиновница.

Предлагаемый запрет, по её мнению, снизит негативное влияние на ребёнка и на его здоровье в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в тексте обращения.

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Комментарии (18)

Елена Владимирова
Нужно у всех покупателей спрашивать паспорт, тем у кого там указаны дети - не продавать спиртное и сигареты
Cashmare
у председатилки кукуха по весне яйца снесла штоле? а почему тогда вообще не запретить детям в магаз заходить, там же алкашка в открытую стоит - может возникнуть пагубный ранний интерес. а презики на кассе - еще один пагубный ранний интерес. а голые куклы в детском мире - ваще пагубный ранний интерес. кароч, с дитями только в церковь, хотя там со стороны манагеров к дитям может возникнуть пагубный интерес
155486892
😊👍
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