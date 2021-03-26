Чтобы не вызвать у детей пагубный интерес. Глава Национального родительского комитета предлагает изменить правила торговли

Основатель Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты тем покупателям, которые пришли вместе с детьми.

Как сообщает 26 марта RT, соответствующее письмо Волынец направила главе Минпромторга Денису Мантурову. По её словам, родители часто посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, в их присутствии покупают сигареты или алкоголь. Это может способствовать возникновению у детей раннего интереса к данной продукции, перерастающего в пристрастие к ней, считает чиновница.