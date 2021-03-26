FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Петербуржца задержали за громкие звуки из окна. Расстрелять он успел только половину магазина

Полиция изъяла у жителя Калининского района автомат после заявлений соседей о стрельбе

Одиночество жителя дома на Лабораторном проспекте было настолько невыносимым, что он выпил и стал стрелять из окна. Полицейские скрасили его жизнь поездкой в отдел.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 26 марта, жители дома 20, корпус 3, по Лабораторному проспекту около восьми вечера накануне стали жаловаться на стрельбу, которую из окна вел один из жильцов.

Наряд нашел в квартире 44-летнего мужчину, который, по данным ведомства, был не очень трезв. Через неделю — 1 апреля — у мужчины день рождения. У него в квартире нашли и изъяли охолощенный автомат, а также 15 патронов к нему и 17 гильз.

Фото: ГУ МВД по Петербургу
ПоделитьсяПоделиться

Стрелок доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по статье «мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД по Петербургу

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Вячеслав Рогожин
Про "расстрелять половину магазина" реально заинтриговало!
ash364
А какого магазина половину? Пятерочки или Дикси?

Штирлиц стрелял по очереди. Очередь быстро редела.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний