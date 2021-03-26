Одиночество жителя дома на Лабораторном проспекте было настолько невыносимым, что он выпил и стал стрелять из окна. Полицейские скрасили его жизнь поездкой в отдел.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 26 марта, жители дома 20, корпус 3, по Лабораторному проспекту около восьми вечера накануне стали жаловаться на стрельбу, которую из окна вел один из жильцов.



Наряд нашел в квартире 44-летнего мужчину, который, по данным ведомства, был не очень трезв. Через неделю — 1 апреля — у мужчины день рождения. У него в квартире нашли и изъяли охолощенный автомат, а также 15 патронов к нему и 17 гильз.