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Евросоюз сохранит ограничения на несущественные поездки из-за пандемии коронавируса

Ограничения на несущественные поездки в Евросоюзе должны сохраняться из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС.

«Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе и в свете проблем, связанных с мутациями вируса. Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться, а беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться», — приводит 26 марта заявление ТАСС.

Также в документе отмечается, что странам ЕС «следует начать подготовку к выработке общего подхода к постепенному снятию ограничений, с тем чтобы обеспечить координацию усилий, когда эпидемическая ситуация позволит смягчить текущие меры».

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