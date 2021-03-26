Евросоюз сохранит ограничения на несущественные поездки из-за пандемии коронавируса

Ограничения на несущественные поездки в Евросоюзе должны сохраняться из-за серьезной ситуации с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в Европе. Об этом говорится в итоговом заявлении онлайн-саммита ЕС.

«Эпидемическая ситуация остается серьезной, в том числе и в свете проблем, связанных с мутациями вируса. Поэтому ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок, должны пока сохраняться, а беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка должен по-прежнему обеспечиваться», — приводит 26 марта заявление ТАСС.

