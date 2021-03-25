Молодёжная сборная России разгромила Исландию на чемпионате Европы

С победы стартовала молодёжная сборная России по футболу до 21 года на Евро-2021 среди сверстников 25 марта в венгерском городе Дьёр. Россияне обыграли Исландию со счётом 4:1.



У отечественной команды отличились Фёдор Чалов (31 минута — с пенальти), Наир Тикнизян (42), Арсен Захарян (45+2) и Денис Макаров (54). Исландцы отыграли один гол на 59-й минуте, отличился Свейнн Гудьонсен.

Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.