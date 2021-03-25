В Москве из сейфа в полиции пропали 25 миллионов рублей. По подозрению в краже задержали главу следственного отдела

Глава следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы сам оказался под следствием, которое интересует судьба пропавших из служебного сейфа миллионов. Подробности сообщает Следственный комитет столицы 25 марта.



Сотрудника полиции задержали по подозрению в краже в особо крупном размере. Следствие полагает, что подозреваемый якобы располагал информацией об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах и в феврале этого года похитил из служебного сейфа 25 миллионов рублей.



«Незаконная деятельность сотрудника полиции пресечена благодаря совместной работе следователей Следственного комитета, сотрудников УФСБ по городу Москве и Московской области и столичного УСБ ГУ МВД России», — добавили в СК.

