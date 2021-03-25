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На Малой Садовой серию одиночных пикетов в поддержку Белоруссии прервала полиция

Пикеты в поддержку протестующих в Белоруссии в центре Петербурга не обошлись без задержаний 25 марта. В отдел полиции увезли троих.

Как сообщают активисты, первым в автозак увели Владимира Шипицына, который вечером стоял на Малой Садовой с бело-красно-белым флагом и плакатом «Жыве Беларусь». Вскоре к нему присоединились сторонники «Мирного Сопротивления» Ольга Смирнова и Дмитрий Негодин. Развернуть свою атрибутику они не успели.

По словам задержанных, полицейских интересует их участие 15 января в «Стратегии-15» — ежемесячной акции гражданских активистов из Ленинградской области и Петербурга, которые проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Всех троих доставили в 29 отдел полиции.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (6)

Денис Юсупов
А на основании чего одиночные пикеты прерваны? Даже по ужасному закону о митингах они не запрещены.
263836471
Лучшие представители любого народа живут обычно на своей исторической родине... там же и борются за её улучшение!
lamer
Ехали бы, вы, бузить к себе на родину. А лучше в Европу, там таких нетрадиционалов много.
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