Как сообщают активисты, первым в автозак увели Владимира Шипицына, который вечером стоял на Малой Садовой с бело-красно-белым флагом и плакатом «Жыве Беларусь». Вскоре к нему присоединились сторонники «Мирного Сопротивления» Ольга Смирнова и Дмитрий Негодин. Развернуть свою атрибутику они не успели.
По словам задержанных, полицейских интересует их участие 15 января в «Стратегии-15» — ежемесячной акции гражданских активистов из Ленинградской области и Петербурга, которые проводят одиночные пикеты против поправок в Конституцию. Всех троих доставили в 29 отдел полиции.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.