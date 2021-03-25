Семья французов внезапно нашла в своей квартире картину за 2 млн евро

Семья из французского департамента Марна обнаружила в своей квартире картину XVIII века, принадлежащую перу знаменитого художника Жана-Оноре Фрагонара.

Как передаёт 25 марта РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1, на картину «Философ за чтением» в гостиной обратили внимание во время инвентаризации наследства. Предположительно, она находилась там в течение века. Возможные сомнения в авторстве снимает подпись на обратной стороне — курсивное «Фрагонар».

«Философ за чтением» был написан в 70-е годы XVIII века и является вершиной творчества Фрагонара. Стоимость полотна оценивается в 1,5–2 миллиона евро. Его собираются выставить на торги в городе Эперне 26 июня.