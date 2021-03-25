Не дрова везёшь. Петербурженка отсудила компенсацию за моральные страдания во время поездки на автобусе

Жительница Петербурга через суд взыскала с компании-перевозчика компенсацию за падение во время поездки на пассажирском автобусе. Водитель правила дорожного движения не нарушал, но платить всё равно придётся.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 25 марта, иск к ГУП «Пассажиравтотранс» подала жительница Петербурга, для которой обращением в больницу закончилась поездка на автобусе перевозчика 23 февраля 2019 года. Она не удержала равновесие, когда пассажирский автобус тронулся от остановки на улице Латышских Стрелков, 13.
В иске сказано, что 78-летняя женщина упала и получила тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали закрытый перелом хирургической шейки и оскольчатый перелом большого бугорка левой плечевой кости со смещением. Пострадавшей потребовалось длительное лечение.
Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, водитель ПДД не нарушил, технической возможности предотвратить падение истца у него не было. В возбуждении уголовного дела было отказано, никаких мер по компенсации вреда пенсионерке ответчик не предпринял.
Женщина оценила моральный вред в три миллиона рублей. Суд учёл её возраст, тяжесть травм и удовлетворил иск частично, сократив финансовые претензии до 100 тысяч рублей.
В ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» также сообщили, что вины водителя в случившемся не было, однако предприятие несёт ответственность как владелец транспортного средства — источника повышенной опасности.