Не дрова везёшь. Петербурженка отсудила компенсацию за моральные страдания во время поездки на автобусе

Жительница Петербурга через суд взыскала с компании-перевозчика компенсацию за падение во время поездки на пассажирском автобусе. Водитель правила дорожного движения не нарушал, но платить всё равно придётся.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 25 марта, иск к ГУП «Пассажиравтотранс» подала жительница Петербурга, для которой обращением в больницу закончилась поездка на автобусе перевозчика 23 февраля 2019 года. Она не удержала равновесие, когда пассажирский автобус тронулся от остановки на улице Латышских Стрелков, 13.