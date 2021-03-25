Владельцы земельных участков вдоль дороги Стрельна — Кипень — Гатчина в деревне Малые Горки под Петербургом засыпали мелиоративные канавы, и вода двинулась к соседям.
Как сообщили «Фонтанке» 25 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, инцидент произошёл накануне в Ломоносовском районе. Талым водам некуда было уходить, и они стали затапливать все на своём пути.
Спасать ситуацию пришлось с помощью дорожной и пожарной спецтехники. Сотрудники Гатчинского ДРСУ на экскаваторе заново прорыли канавы, а часть талых вод откачали насосом пожарной машины.
Дорожники сейчас активно готовятся к весеннему половодью: ведут промер глубин водоёмов, обследование водопропускных труб, мостов и кюветов. Зима была снежной, поэтому паводок ожидается обильный.