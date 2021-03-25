FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Пожарные, помогите». Под Петербургом местные жители устроили потоп у дороги

Владельцы земельных участков вдоль дороги Стрельна — Кипень — Гатчина в деревне Малые Горки под Петербургом засыпали мелиоративные канавы, и вода двинулась к соседям.

Как сообщили «Фонтанке» 25 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, инцидент произошёл накануне в Ломоносовском районе. Талым водам некуда было уходить, и они стали затапливать все на своём пути.

Спасать ситуацию пришлось с помощью дорожной и пожарной спецтехники. Сотрудники Гатчинского ДРСУ на экскаваторе заново прорыли канавы, а часть талых вод откачали насосом пожарной машины.

ПоделитьсяПоделиться

Дорожники сейчас активно готовятся к весеннему половодью: ведут промер глубин водоёмов, обследование водопропускных труб, мостов и кюветов. Зима была снежной, поэтому паводок ожидается обильный.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Otkating
«Пожарные, помогите».

Одурели ???

Вы не горите. Вас тушить не надо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний