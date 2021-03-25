Для тех, чей путь 25 марта не пролегает через центр, Дворцовый мост в цветах греческого флага запечатлел фотограф «Фонтанки». В синие и белые цвета переправу окрасили в половине восьмого вечера. В Ленсвете уточнили, что после полуночи подсветку уже не застать.
«На индивидуальную подсветку главного символа Северной столицы пришли посмотреть гости города, представители и друзья Греческой республики», — рассказывают в пресс-службе.
Греция 25 марта празднует 200-летие с начала национально-освободительного восстания греческого народа. За независимость боролись в том числе российские офицеры греческого происхождения под предводительством героя Отечественной войны 1812 года, генерал-майора Русской армии, Александра Ипсиланти.
В честь этого события в четверг в Северной столице дипломаты и представители Смольного возложили цветы к памятнику министру иностранных дел Российской империи и первому президенту Греции Иоанну Каподистрии на Лиговском проспекте, 6.