Тюменская ГИБДД проверяет информацию о том, что женщина якобы усадила за руль пса, желая записать видео в Instagram.
Как сообщает 25 марта РИА Новости, после появления в телеграм-каналах ролика с собакой на водительском месте журналисты обратились в дорожную полицию. «Проводим проверку», — ответили в ГИБДД.
Автомобилисты нередко усаживают за руль тех, кто не имеет водительских прав. Однако это, как правило, дети, а не животные. Например, несколько дней назад был оштрафован петербуржец, который дал порулить малолетнему ребёнку.