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Посмотрев, как женщина доверила руль собаке, ГИБДД Тюмени начала проверку

Тюменская ГИБДД проверяет информацию о том, что женщина якобы усадила за руль пса, желая записать видео в Instagram.

Как сообщает 25 марта РИА Новости, после появления в телеграм-каналах ролика с собакой на водительском месте журналисты обратились в дорожную полицию. «Проводим проверку», — ответили в ГИБДД.

Автомобилисты нередко усаживают за руль тех, кто не имеет водительских прав. Однако это, как правило, дети, а не животные. Например, несколько дней назад был оштрафован петербуржец, который дал порулить малолетнему ребёнку.

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Комментарии (3)

Владислав М
Юридически собака - вещь. Так что это как положить на руль любой предмет.
265078972
Так и что с того? Некоторые даже готовы страну Навальному доверить, вот кого проверять надо
Brezhnev
Что не запрещено, то разрешено! Нет запрещения в ПДД и нет административного наказания за передачу управления авто собаке! В любом случае собака не «лицо, не имеющее прав на управление авто...», а собака - домашнее животное!
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