Bloomberg предупредил о возможном мировом дефиците туалетной бумаги

В ближайшее время мир рискует столкнуться с дефицитом туалетной бумаги. Причиной для его возникновения может послужить нехватка судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, на долю которой приходится около трети мировых поставок древесной массы — полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, предупредила о том, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».
Компания использует для перевозки сырья балкеры — суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы из-за возросших объемов морских перевозок в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки. По словам главы Suzano Papel e Celulose Уолтера Шалька, кризис усугубляется, и теперь ощущается нехватка балкеров.
В конечном счёте всё это может повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов, заключает Bloomberg.
Напомним, что резко возросший спрос на туалетную бумагу был зафиксирован во многих странах мира в марте-апреле 2020 года — в первую волну пандемии коронавируса.