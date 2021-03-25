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Bloomberg предупредил о возможном мировом дефиците туалетной бумаги

В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги из-за нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки

В ближайшее время мир рискует столкнуться с дефицитом туалетной бумаги. Причиной для его возникновения может послужить нехватка судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, на долю которой приходится около трети мировых поставок древесной массы — полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, предупредила о том, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».

Компания использует для перевозки сырья балкеры — суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов. В последние месяцы из-за возросших объемов морских перевозок в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки. По словам главы Suzano Papel e Celulose Уолтера Шалька, кризис усугубляется, и теперь ощущается нехватка балкеров.

В конечном счёте всё это может повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов, заключает Bloomberg.

Напомним, что резко возросший спрос на туалетную бумагу был зафиксирован во многих странах мира в марте-апреле 2020 года — в первую волну пандемии коронавируса.

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Комментарии (14)

AlBerkut
Кругом одни засранцы...
И туалетная бумага под угрозой исчезновения?
Точно засранцы 😂😂😂😂😂
PROM
многие приезжие в наш город туалетной бумагой не пользуются
W Bons
блокнот агитатора отлично помогал при отсутствии т б в условиях туалета типа сортир и пересечённой - лесной местности
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