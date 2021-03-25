Bloomberg предупредил о возможном мировом дефиците туалетной бумаги

В ближайшее время мир рискует столкнуться с дефицитом туалетной бумаги. Причиной для его возникновения может послужить нехватка судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом сообщает Bloomberg.



По информации издания, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, на долю которой приходится около трети мировых поставок древесной массы — полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, предупредила о том, что «глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья».

