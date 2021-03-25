Сербия будет пускать и обладателей ПЦР-теста, и привитых от коронавируса. «Спутник V» тоже годится

Полностью вакцинированные путешественники будут освобождены от ПЦР-теста на коронавирус и прохождение карантина по прибытии в Сербию. Об этом 25 марта сообщает Ассоциация туроператоров России.



Власти страны намерены разрешить въезд в Сербию граждан страны и иностранцев с сертификатом, подтверждающим, что человек полностью привит. Это могут быть две дозы вакцины Pfizer, «Спутник V» и Sinofarm. Однокомпонентная AstraZeneca тоже подходит.



Несмотря на то, что Сербия ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19, туда по-прежнему можно въехать или с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия, или при прохождении 10-дневного карантина по прибытии, подчёркивает АТОР.