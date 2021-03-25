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Сербия будет пускать и обладателей ПЦР-теста, и привитых от коронавируса. «Спутник V» тоже годится

Полностью вакцинированные путешественники будут освобождены от ПЦР-теста на коронавирус и прохождение карантина по прибытии в Сербию. Об этом 25 марта сообщает Ассоциация туроператоров России.

Власти страны намерены разрешить въезд в Сербию граждан страны и иностранцев с сертификатом, подтверждающим, что человек полностью привит. Это могут быть две дозы вакцины Pfizer, «Спутник V» и Sinofarm. Однокомпонентная AstraZeneca тоже подходит.

Несмотря на то, что Сербия ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19, туда по-прежнему можно въехать или с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 48 часов до прибытия, или при прохождении 10-дневного карантина по прибытии, подчёркивает АТОР.

Ранее стало известно о запуске авиасообщения между Россией и ещё шестью странами.

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Комментарии (4)

265055802
Спутник тоже годится! (с) Ура! :) На самом деле, главное, чтобы признавался тест. Всему миру известно, что в России всё покупается и продаётся. В том числе и сертификаты не проблема подделать.
SU LUX INN
что-то непохоже на Правду! тщательно пиариеумый спутник - это не что иное, как Отвар из репы! не думаю, что Сербы - глупые люди! информацию надо Тщательно перепроверить!
265096516
ФОнтанка в своем репертуаре! -"Спутник тоже годится"! В Сербии. В Сербии Спутник прежде всего вообще то
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