Арт-объект во славу петербургской шавермы установили в Приморском районе. Скульптура появилась на фасаде дома 106 по Школьной улице.
Как сообщил «Фонтанке» петербуржец Роман, заметивший «памятник», шаверму установили утром 25 марта. В соцсетях пользователи пошутили, что теперь ждут «ответку от москвичей».
В районной администрации к художественной ценности объекта отнеслись скептически. «Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.
Здание, на фасаде которого установили шаверму, является нежилым. По данным «2ГИС», внутри находится два десятка организаций, в том числе кафе-шаверма.