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В Приморском районе петербургскую шаверму прославили скульптурой. Администрация не оценила самоуправства

Арт-объект во славу петербургской шавермы установили в Приморском районе. Скульптура появилась на фасаде дома 106 по Школьной улице.

Как сообщил «Фонтанке» петербуржец Роман, заметивший «памятник», шаверму установили утром 25 марта. В соцсетях пользователи пошутили, что теперь ждут «ответку от москвичей».

Фото: Роман Мутик
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В районной администрации к художественной ценности объекта отнеслись скептически. «Мы предполагаем, что это акт вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания, располагающегося в этом здании», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.

Здание, на фасаде которого установили шаверму, является нежилым. По данным «2ГИС», внутри находится два десятка организаций, в том числе кафе-шаверма.

Фото: Роман Мутик
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Alexander_5e4cfced16b74
вполне современно.... такие "детали" делают наш город живым, не застывшем во времени, как муха в куске смолы....
f0ntan
Это реклама, а не памятник. Иначе большие чашки Нескафе на крышах домов тоже следует признавать памятниками, а не рекламой. Большие желтые буквы "М" у Макдональдсов тоже в таком случае станут памятниками. Таких примеров можно много приводить
RemyMartin
Это незатейливое блюдо уже так давно с нами, что этот шуточный памятник вполне уместен.
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