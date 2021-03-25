Дня Воли не будет в Петербурге. Власти отказали белорусам в мероприятии

Власти Петербурга не согласовали проведение публичного мероприятия белорусским активистам в День Воли. Об этом сообщили сами активисты в телеграм-канале 25 марта.
Акций у посольства на улице Бонч-Бруевича сегодня не планируется. «Ваш визит к посольству может подставить тех, кто пытался согласовать акцию. Любое скопление людей, также как и одиночное пикетирование будет воспринято полицией как нарушение закона», — говорится в сообщении.
День Воли — белорусский праздник, посвящённый провозглашению независимости первого национального государства. Традиционно отмечается 25 марта. В этом году в Минске власти запретили шествие и концерт, милиция призвала граждан не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Представители оппозиции заявили о готовящихся провокациях.
23 марта в Петербурге задержали пятерых белорусских активистов, в том числе лидера землячества Владимира Драгуна. Поводом стал снятый на Морской набережной ролик с бело-красным флагом. Полиция считает, что за акцией стоит Владимир Драгун, но сам он свою причастность отрицает. Суд рассмотрит административные материалы в отношении него 26 марта.