Минобороны: Запад развязал против России ментальную войну

Запад под руководством США развязал против России новый тип войны — ментальный. Об этом 25 марта заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества» советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий, передает РИА Новости.



Ильницкий считает, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией — вероятность такого конфликта в ближайшие десять лет исключена из-за ядерного арсенала и современной армии.



«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», - заявил советник Шойгу.

