Минобороны: Запад развязал против России ментальную войну

Запад под руководством США развязал против России новый тип войны — ментальный. Об этом 25 марта заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества» советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий, передает РИА Новости.
Ильницкий считает, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией — вероятность такого конфликта в ближайшие десять лет исключена из-за ядерного арсенала и современной армии.
«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», - заявил советник Шойгу.
По его словам, последствия такой войны сказываются не сразу, а через поколение, «когда сделать уже что-либо будет просто невозможно». Ильницкий уточнил, что для борьбы с «ментальной войной» необходимы «суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством».
Ранее Владимир Путин говорил, что Запад ведет «целенаправленную информационную компанию против достижений России».