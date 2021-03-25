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Минобороны: Запад развязал против России ментальную войну

Запад под руководством США развязал против России новый тип войны — ментальный. Об этом 25 марта заявил в интервью журналу «Арсенал Отечества» советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий, передает РИА Новости.

Ильницкий считает, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией — вероятность такого конфликта в ближайшие десять лет исключена из-за ядерного арсенала и современной армии.

«Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», - заявил советник Шойгу.

По его словам, последствия такой войны сказываются не сразу, а через поколение, «когда сделать уже что-либо будет просто невозможно». Ильницкий уточнил, что для борьбы с «ментальной войной» необходимы «суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузка молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством».

Ранее Владимир Путин говорил, что Запад ведет «целенаправленную информационную компанию против достижений России».

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Комментарии (9)

Агроном аэродрома
"ментальную войну" - эзотерические войска, налее-во, шагооом-арш!
260657101
У советника ментальные проблемы. Если человек во всеуслышание несет такую откровенную чушь, то его следует проверить психиатрам. И еще это вопрос профпригодности его руководителя и коллег, допускать что рядом с вами находится возможно психически нездоровый человек, это тоже повод обследоваться. Давайте называть вещи своими именами, это уже не цинизм и даже не пропаганда, это больной и нездоровый человек.
kоt-obormot
А теперь неплохо бы узнать где учатся и живут его детки, есть ли недвижимость у этих самых врагов, и счета. Ну и неплохо бы проверить его на второй паспорт, или ВНЖ.
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