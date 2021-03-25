Полиция раскрывала кражу 1,5 млн рублей из петербургской коммуналки. Владелец хранил их в комнате на радость соседу

Полиция раскрыла кражу в коммунальной квартире Адмиралтейского района. Повар восточного ресторана заявил об исчезновении сумки с миллионом. Под подозрением — сосед по комнате.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД России по городу и области 25 марта, в ночь на вторник в полицию обратился 22-летний мигрант, работающий поваром одного из восточных ресторанов. Последний сообщил, что днём ранее из его комнаты в коммунальной квартире на 7-й Красноармейской улице пропала наполненная деньгами сумка. По его словам, в ней хранились различные документы, банковские карты и 1,5 миллиона рублей.
По подозрению в этом преступлении накануне был задержан 20-летний земляк заявителя, уроженец одного из среднеазиатских государств. «Мужчина является соседом заявителя по комнате и нигде не работает. Похищенное изъято», — добавили в полицейском главке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».