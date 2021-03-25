Аварийная бригада работает в Приморском районе Петербурга с раннего утра 25 марта. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», вытекающая из-под асфальта вода затопила территорию перед медучреждением на Камышовой улице, 48.
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу располагается городская поликлиника № 114, а рядом — детское поликлиническое отделение № 70. Судя по опубликованным фотографиям, из-за вытекания воды перед зданием образовалась огромная лужа, по размерам сопоставимая с небольшим прудом.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, заявка о случившемся поступила на предприятие в три утра. После этого на место выехали специалисты, которые по настоящее время ведут работы по локализации, которую планируют осуществить без отключения потребителей.