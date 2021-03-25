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«Инфинити» за 6 млн руб. увели от дорогого отеля в центре Петербурга. «Привет» он прислал уже с окраины

Полицейские Центрального района Петербурга ищут пропавший автомобиль с «говорящим» номером.

Как стало известно «Фонтанке» 25 марта, вчера вечером в службу «112» обратился 52-летний мужчина. По его словам, у него пропал его синий Infiniti QX 80, совсем новый, 2020 года выпуска, с буквами «ОСА» на номере. Ущерб автовладелец оценил в 6,2 миллиона рублей. Он рассказал, что оставил машину на полтора часа (с 19:30 до 21:00) у дома 7 по Итальянской улице, где расположен гранд-отель «Европа». А когда вернулся, её не было.

Камеры видеонаблюдения поймали этот «Инфинити» почти уже на выезде из города: в 20:13 он мчал по Витебскому проспекту в сторону КАД.

Автомобиль застрахован по каско, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

III
198 регион угнали. Не позорьтесь. о531са198. Это бесплатные номера из окошка.
vic_5e4cd1938d1a8
"...«Привет» он прислал уже с окраины."
Этой что ли, с той окраины, где не братья живут ....
265039973
Если 78 или 178 регион - то это лоховская ОСА.
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