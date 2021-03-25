«Инфинити» за 6 млн руб. увели от дорогого отеля в центре Петербурга. «Привет» он прислал уже с окраины

Полицейские Центрального района Петербурга ищут пропавший автомобиль с «говорящим» номером.
Как стало известно «Фонтанке» 25 марта, вчера вечером в службу «112» обратился 52-летний мужчина. По его словам, у него пропал его синий Infiniti QX 80, совсем новый, 2020 года выпуска, с буквами «ОСА» на номере. Ущерб автовладелец оценил в 6,2 миллиона рублей. Он рассказал, что оставил машину на полтора часа (с 19:30 до 21:00) у дома 7 по Итальянской улице, где расположен гранд-отель «Европа». А когда вернулся, её не было.
Камеры видеонаблюдения поймали этот «Инфинити» почти уже на выезде из города: в 20:13 он мчал по Витебскому проспекту в сторону КАД.
Автомобиль застрахован по каско, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.