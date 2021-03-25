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ДТП собрало многокилометровые пробки на петербургской КАД. «Помогают» зеваки

При этом дороги Петербурга более свободны, чем обычно.

Крупные пробки образовались на юге КАД из-за ДТП утром 25 марта.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 62-м километре внешнего кольца, между Шушарами и Софийской улицей, столкнулись два легковых автомобиля. Повреждённые машины занимают первую и четвёртую полосы.

Информации о пострадавших у дорожников нет, хотя, по словам очевидцев, медики оказывали кому-то помощь — бинтовали голову.

vk.com/spb_today

vk.com/spb_today

По данным «Яндекс.Карт», на внешнем кольце затор составляет около 4,3 километра, а на внутреннем гораздо больше — 7 с лишним километров. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» автомобилисты отмечают, что движение тормозят зеваки, желающие снять последствия ДТП на камеру.

В целом в Петербурге сегодня мало пробок. Загруженность дорог, по данным на 9:12, составляет «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса», что на 2–3 балла ниже обычного показателя для этого времени.

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