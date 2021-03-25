Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов на 62-м километре внешнего кольца, между Шушарами и Софийской улицей, столкнулись два легковых автомобиля. Повреждённые машины занимают первую и четвёртую полосы.

Информации о пострадавших у дорожников нет, хотя, по словам очевидцев, медики оказывали кому-то помощь — бинтовали голову.