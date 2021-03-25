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Мексиканцы перехватили поддельный «Спутник V» в частном самолёте

Мексиканские правоохранители разыскивают граждан Гондураса, которых в марте задержали за перевозку поддельной вакцины «Спутник V».

Как сообщила местная генпрокуратура в Twitter, 17 марта в аэропорту южного штата Кампече в частном самолете Cessna с семью гондурасцами на борту были обнаружены 1 062 упаковки вещества, маркированного как российская вакцина против COVID-19 «Спутник V».

«Сотрудники мексиканской таможни передали холодильник с ампулами и самолет в распоряжение прокуратуры, в связи с чем было запущено расследование. Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства 25 марта.

Гондурасская компания Grupo Karim выступила с заявлением. Она признала, что хотела доставить вакцину для своих сотрудников, но отвергла обвинения в попытке незаконного ввоза в Мексику.

Российский фонд прямых инвестиций, проанализировав изображения изъятой партии препарата, заявил, что это подделка.

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