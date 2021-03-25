Forbes составил рейтинг самых надёжных российских банков

При составлении списка 100 самых надёжных банков России 2021 года Forbes учитывал данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств.

Как сообщает РИА Новости 25 марта, первую строчку в рейтинге занял Сбербанк. На втором месте — фаворит прошлого года Райффайзенбанк. На третьем — Росбанк, он сохранил свою позицию.

В десятку лидеров вошли ИНГ Банк (Евразия), Эйч-Эс-Би-Си Банк, «Бэнк оф Чайна», СЭБ Банк, Чайна Констракшн Банк. Максимально надежными государственными банками Forbes считает ВТБ (9-е место) и Газпромбанк (10-е место), самым надёжным частным — Альфа-банк (27-е место). На 100-й строчке — банк «Национальный стандарт».