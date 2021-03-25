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«Слышала хлопки, думала, перестрелка»: Петербург пережил ночь горящих машин

Пять легковых автомобилей сгорели в трёх районах Петербурга в ночь с 24 на 25 марта.

Началось ещё вечером. В 21:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красносельский район, 2-я Железнодорожная, у дома 12 — это район Сергиево. Огонь полностью уничтожил «Ауди». Восемь сотрудников МЧС ликвидировали пожар в 21:57, передаёт ГУ МЧС по Петербургу.

В 00:29 пришёл вызов в Кировский район. На проспекте Стачек у дома 124 горел «Мерседес», частично повреждён стоящий рядом «Хёндэ». Два расчёта (девять человек) ликвидировали пожар к 01:03.

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«Живу рядом, на Стачек, 122, — рассказала ночью очевидица Валентина в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте". — Слышала хлопки, думала, перестрелка. Сейчас полиция и пожарные уехали, скорая приехала». Елизавета тоже не сразу сообразила, что случилось: «Сначала услышали крики мужиков, потом треск и взрыв. Страшно и непонятно, что произошло. Пожарные приехали очень быстро, молодцы».

Около 03:45 в Адмиралтейском районе, на улице Парфеновской, у дома 9, корпус 2 вспыхнули моторные отсеки у «Рено» и «КИА». Девять пожарных ликвидировали возгорание в 04:20.

Сведения о пострадавших во всех трёх случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.

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Комментарии (6)

kolpankolpan
Парковщики наглые. бывают с музыкой. С перегазовкой. Бывают бухают во дворе с курицей прямо на капоте под окнами с музоном. Все в окна.Не удивлен.Поджигателю здоровья.
veteran78
Подумаешь... бибику спалили. В "лихие 90е" в парадной с наганом ждали вот это было некомфортно а сейчас то либерализьм.
Icie
Может теперь хоть кто-то начнет задумываться, стоит ли парковаться как ему удобно.
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