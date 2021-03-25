Началось ещё вечером. В 21:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красносельский район, 2-я Железнодорожная, у дома 12 — это район Сергиево. Огонь полностью уничтожил «Ауди». Восемь сотрудников МЧС ликвидировали пожар в 21:57, передаёт ГУ МЧС по Петербургу.
В 00:29 пришёл вызов в Кировский район. На проспекте Стачек у дома 124 горел «Мерседес», частично повреждён стоящий рядом «Хёндэ». Два расчёта (девять человек) ликвидировали пожар к 01:03.
«Живу рядом, на Стачек, 122, — рассказала ночью очевидица Валентина в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте". — Слышала хлопки, думала, перестрелка. Сейчас полиция и пожарные уехали, скорая приехала». Елизавета тоже не сразу сообразила, что случилось: «Сначала услышали крики мужиков, потом треск и взрыв. Страшно и непонятно, что произошло. Пожарные приехали очень быстро, молодцы».
Около 03:45 в Адмиралтейском районе, на улице Парфеновской, у дома 9, корпус 2 вспыхнули моторные отсеки у «Рено» и «КИА». Девять пожарных ликвидировали возгорание в 04:20.
Сведения о пострадавших во всех трёх случаях не поступали, отмечают в ГУ МЧС.