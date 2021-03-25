Началось ещё вечером. В 21:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: Красносельский район, 2-я Железнодорожная, у дома 12 — это район Сергиево. Огонь полностью уничтожил «Ауди». Восемь сотрудников МЧС ликвидировали пожар в 21:57, передаёт ГУ МЧС по Петербургу.

В 00:29 пришёл вызов в Кировский район. На проспекте Стачек у дома 124 горел «Мерседес», частично повреждён стоящий рядом «Хёндэ». Два расчёта (девять человек) ликвидировали пожар к 01:03.