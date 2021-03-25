Россия стартовала в отборе на ЧМ-2022 с уверенной победы над Мальтой

Победой сборной России завершился первый тур квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H против сборной Мальты. Отечественная команда 24 марта на выезде выиграла со счетом 3:1.



Голы за Россию забили Артем Дзюба (23-я минута), Марио Фернандес (35-я) и Александр Соболев (89-я). Автором единственного мяча у Мальты стал Джозеф Мбонг (56-я).

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо Мальты, России предстоит сыграть в группе со сборными Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.