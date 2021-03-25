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Россия стартовала в отборе на ЧМ-2022 с уверенной победы над Мальтой

Победой сборной России завершился первый тур квалификации чемпионата мира 2022 года в группе H против сборной Мальты. Отечественная команда 24 марта на выезде выиграла со счетом 3:1.

Голы за Россию забили Артем Дзюба (23-я минута), Марио Фернандес (35-я) и Александр Соболев (89-я). Автором единственного мяча у Мальты стал Джозеф Мбонг (56-я).

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Помимо Мальты, России предстоит сыграть в группе со сборными Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

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Комментарии (3)

Cashmare
ну ничего, будет еще волевая ничья с кипром, а остальное лучше не смотреть, дабы не портить себе настроение
veteran78
"Уверенная победа над Мальтой " ..... дальше не могу ...душат слёзы счастья.
VicZak
Прежде чем такой заголовок давать неплохо бы посмотреть матч. Там и близко не было уверенной победы, до 89-й минуты было всего 2-1 с одной из слабейших команд Европы. Так еще и мальтийцам давали атаковать и бить по воротам, где-то на 79-й минуте даже был момент когда мальтийцы могли счет сравнять и тогда неизвестно чем бы дело кончилось.
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