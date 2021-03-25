Папа Римский из-за пандемии сократил зарплаты кардиналам

Как уточняется, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов — на 8%, более нижестоящих чиновников и служащих — на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренного действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуацией в Ватикане, спровоцированной в том числе пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений.

Зарплата куриального кардинала составляет € 5,5 тыс. Тогда как епископы получают не более € 1700. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе € 1,2 тыс., однако им предоставляются жилье и питание на время службы.



Казна папского государства лишилась в минувшем году важнейшего источника доходов — от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствие иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до € 200 млн.