«Обязательно придумаем, как нам всем встретиться». Нахимовское училище ждёт своих питонов

Дату и формат встречи пока трудно обсуждать — нужно дождаться, когда снимут коронавирусные ограничения на массовые мероприятия и откроют российско-финскую границу. «Обязательно придумаем, как нам всем встретиться», — сказал начальник Нахимовского училища.

О желании продолжить сентиментальную сагу о питонах 62-го класса «Фонтанке» 25 марта рассказал начальник Нахимовского училища Алексей Максимчук. Вице-адмирал запаса пообещал, что его сотрудники постараются найти преподавателей и офицеров, которые работали в 1984–1985 годах. Таким образом, будет исполнено желание наших героев — увидеть учителей. Также в планах устроить торжественную передачу записки в музей Нахимовского училища.

Проект «Фонтанки.ру» и Gazeta.fi был запущен 18 марта. Первая публикация посвящена жительнице Финляндии Тууле Саарентаус. В 1984 году, катаясь под парусом, она заметила на волнах бутылку, а в ней записку. В послании нахимовцев (так была озаглавлена записка) содержалась просьба вернуть его по ленинградскому адресу Нахимовского училища. Составители представились питонами 62-го класса и обозначили место отправки — учебный корабль «Гангут», июнь 1984 года.



Почти 40 лет лет письмо хранилось в финской семье, пока кузина Туулы Саарентаус Тайна Седерстрём не инициировала поиск отправителей. Интерес к России обусловлен еще и тем, что Тайна Седерстрём — внучка уроженца Подмосковья, который бежал из Кронштадта после мятежа в 1921 году.



«Фонтанка» по просьбе коллег из Gazeta.fi нашла авторов послания. В материале от 19 марта мы рассказали о том, как сложились судьбы нахимовцев. Уже после выхода статьи на связь с редакцией вышли еще несколько человек из того самого 62-го класса. Их истории мы опубликуем накануне встречи с Туулой Саарентаус и Тайной Седерстрём.

