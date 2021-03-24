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Полиция задержала продажника от бога. Он убедил петербурженку приобрести бельё с баснословной наценкой

Подозреваемый в мошенничестве задержан полицией Приморского района Петербурга. По версии следствия, он зарабатывал на продаже грошового белья, завышая реальную стоимость не менее, чем в десять раз.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 марта, на 30-летнего Пашу полицейские вышли после заявления пенсионерки с Парашютной. Женщина 84 лет обратилась к правоохранителям на прошлой неделе, когда осознала, что переплатила за постельные принадлежности.

ГУ МВД по Петербургу и области

«Торговец так разрекламировал товар, что убедил пенсионерку заплатить 50 000 рублей за комплект постельного белья, средняя цена которого не превышает несколько тысяч», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские полагают, что 84-летняя петербурженка — не единственная, кого Паша соблазнил покупкой. В его автомобиле обнаружили запас простыней, пододеяльников, наволочек и одеял из верблюжьей шерсти. Предполагается, что таланты продажника он применял исключительно к пожилым людям.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным эпизодам. Как уточнили в полицейском главке, следствие будет просить суд арестовать мужчину.

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Комментарии (8)

alexadmin
Очевидно что всех подобных "обманутых" надо ограничивать в дееспособности, ибо с картиной мира у них что-то совсем не так стало в голове.
hal9000
Чёт вид у него не на 30..а на лет 50..)..продажник надо в кавычках..бабкам выпаривать барахло не надо никаких умений..)
Редиска Здесь
Как, разве статью про спекуляцию вернули в уголовный кодекс???
Тогда всех торгашей надо сажать. А этот самый друг царя, как его, который нефтью спекулировал, Тимченко? Он по одной и той же цене покупал и продавал?
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