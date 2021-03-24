Подозреваемый в мошенничестве задержан полицией Приморского района Петербурга. По версии следствия, он зарабатывал на продаже грошового белья, завышая реальную стоимость не менее, чем в десять раз.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 марта, на 30-летнего Пашу полицейские вышли после заявления пенсионерки с Парашютной. Женщина 84 лет обратилась к правоохранителям на прошлой неделе, когда осознала, что переплатила за постельные принадлежности.
ГУ МВД по Петербургу и области
«Торговец так разрекламировал товар, что убедил пенсионерку заплатить 50 000 рублей за комплект постельного белья, средняя цена которого не превышает несколько тысяч», — рассказали в пресс-службе.
Полицейские полагают, что 84-летняя петербурженка — не единственная, кого Паша соблазнил покупкой. В его автомобиле обнаружили запас простыней, пододеяльников, наволочек и одеял из верблюжьей шерсти. Предполагается, что таланты продажника он применял исключительно к пожилым людям.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным эпизодам. Как уточнили в полицейском главке, следствие будет просить суд арестовать мужчину.