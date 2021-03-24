Подозреваемый в мошенничестве задержан полицией Приморского района Петербурга. По версии следствия, он зарабатывал на продаже грошового белья, завышая реальную стоимость не менее, чем в десять раз.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 24 марта, на 30-летнего Пашу полицейские вышли после заявления пенсионерки с Парашютной. Женщина 84 лет обратилась к правоохранителям на прошлой неделе, когда осознала, что переплатила за постельные принадлежности.