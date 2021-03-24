ЦБ начнет собирать мелочь у россиян с помощью специальных автоматов для монет

Эксперимент по сбору мелочи планирует запустить Банк России в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Собирать их будут с помощью специальных автоматов, сообщает 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты. В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства», — говорится в сообщении.
В каком конкретно регионе запустят пилотный проект, не сообщается. Известно лишь, что конкретные места установки и количество оборудования определят по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.
По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.