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ЦБ начнет собирать мелочь у россиян с помощью специальных автоматов для монет

Эксперимент по сбору мелочи планирует запустить Банк России в одном из регионов с низким уровнем возврата монет из обращения. Собирать их будут с помощью специальных автоматов, сообщает 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты. В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства», — говорится в сообщении.

В каком конкретно регионе запустят пилотный проект, не сообщается. Известно лишь, что конкретные места установки и количество оборудования определят по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.

По данным ЦБ, на начало текущего года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

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Комментарии (5)

Редиска Здесь
Лучше бы запустили эксперимент по отказу от наличных в регионах, где со связью проблем нет. Вот это экономия была бы всем.
DimaDee
Неужели в 2021м кто-то ещё пользуется наличными деньгами, да ещё и мелочью? Атавизм какой-то!..
AEG
Специальный автомат для сбора монет называется копилкой.
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