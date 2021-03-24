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На территории «Кировского завода» рабочие тушили масло. Одному потребовалась помощь врачей

С огоньком прошёл трудовой день на заводе в Кировском районе Петербурга 24 марта. На место выезжали спасатели и скорая, без помощи последней не обошлись.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о происшествии на проспекте Стачек, 47, поступила незадолго до семи часов вечера. На территории Кировского завода в результате технологического процесса обгорел пресс и масло на площади в три квадратных метра.

Рабочие предприятия справились с возгоранием до приезда пожарных. Одному из них потребовалось внимание медиков — его осмотрели в карете скорой, но от госпитализации сотрудник отказался. В пресс-службе Кировского завода не смогли прокомментировать случившееся.

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