Подросток из Купчино мог уйти из жизни из-за любви. Незадолго до смерти он звонил в службу спасения

Как стало известно «Фонтанке», 24 марта оператор службы «112» принял звонок из квартиры на улице Олеко Дундича, где позднее нашли мёртвым 17-летнего петербуржца. Он рассказал о нежелании жить, но разговор не затянулся. Выехавший на место наряд с участковым предотвратить случившееся не успели.



Предположительно, причиной поступка стала несчастная любовь, при этом планы на собственную смерть молодой человек строил ещё неделю назад. В среду он поделился задуманным с родными и друзьями, разослав им письма по электронной почте и сообщения в соцсетях.