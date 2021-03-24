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Подросток из Купчино мог уйти из жизни из-за любви. Незадолго до смерти он звонил в службу спасения

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели юноши во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительной информации, причиной его поступка могли стать несложившиеся отношения.

Как стало известно «Фонтанке», 24 марта оператор службы «112» принял звонок из квартиры на улице Олеко Дундича, где позднее нашли мёртвым 17-летнего петербуржца. Он рассказал о нежелании жить, но разговор не затянулся. Выехавший на место наряд с участковым предотвратить случившееся не успели.

Предположительно, причиной поступка стала несчастная любовь, при этом планы на собственную смерть молодой человек строил ещё неделю назад. В среду он поделился задуманным с родными и друзьями, разослав им письма по электронной почте и сообщения в соцсетях.

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Комментарии (2)

lamer
Увидел свою школьную безответную любовь через 10 лет. Понял, что страдал зря.
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