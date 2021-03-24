В четвертом матче полуфинала Западной конференции «Динамо» — СКА произошла драка. В кулачном поединке в первом периоде сошлись москвич Даниил Тарасов и петербуржец Артем Швец-Роговой (СКА).
Сложно сказать, кто победил, но отметим, что Тарасов завершил поединок четким переводом соперника в партер. Бились спортсмены без шлемов. Впрочем, в хоккее снимать шлем перед дракой — это своеобразный кодекс чести.
🔵 Даниил Тарасов vs Артём Швец-Роговой ⚪#КубокГагарина pic.twitter.com/5Prz1MmEIk— КХЛ (@khl) March 24, 2021
Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
Счет в серии 2–1 в пользу СКА.