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В матче «Динамо» — СКА Тарасов подрался со Швецом-Роговым. Хоккеисты мутузили друг друга без шлемов

В четвертом матче полуфинала Западной конференции «Динамо» — СКА произошла драка. В кулачном поединке в первом периоде сошлись москвич Даниил Тарасов и петербуржец Артем Швец-Роговой (СКА).

Сложно сказать, кто победил, но отметим, что Тарасов завершил поединок четким переводом соперника в партер. Бились спортсмены без шлемов. Впрочем, в хоккее снимать шлем перед дракой — это своеобразный кодекс чести.

Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

Счет в серии 2–1 в пользу СКА.

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Комментарии (1)

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