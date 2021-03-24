Пожалуй, лучшая в мире инструкция. Россельхознадзор рассказал пользователям «Меркурия», почему не стоит обращаться к «гасилам»

«Уважаемые дамы и господа, вынуждены обратить ваше внимание на распространяющийся в настоящее время тип нарушений», — начинается сообщение на официальном сайте Россельхознадзора. Пользователи системы «Меркурий» все чаще передают свои логины и пароли третьим лицам, чтобы те гасили за них ветеринарные сертификаты, где содержится информация об отслеживаемом товаре. Доверенную им работу исполнители, которых автор текста предлагает называть «гасилами», делают крайне безответственно.

В сообщении отмечается, что «гасилы» бывают двух типов: «трудолюбивые и примитивные» в плане знакомства с технологиями и «продвинутые», работающие в автоматическом режиме с помощью ботов. Ни те, ни другие при гашении эВСД не смотрят, получил ли заказчик партию товара, на которую оформлен сертификат, соответствует ли доставленный товар и его объем данным, указанным в электронном документе. Из-за этого у прибегнувшего к их услугам участника отрасли могут возникнуть проблемы. Например, если после выпуска какой-то продукции обнаружится, что она содержит возбудитель заразной болезни.

С помощью предпринимателей, добросовестно использующих систему, сотрудники ведомства смогут быстро найти и изъять все части опасных партий. «В результате их никто не съест/не выпьет, никто, соответственно, не заразится, никто не заболеет, никто не умрет. А если некоторые будут вести себя, как эти Нарушители и Гасилы? Где искать то, сертификат на что, не глядя, погасили, а товар не получили, и он уехал совсем в другое место?» — вопрошает автор и рисует тревожную перспективу наступления «дня Z» (орфография и пунктуация автора сохранены). «Через небольшое время приходят к вам специально обученные люди, чтобы этот товар изъять и направить его на уничтожение. Приходят и спрашивают: уведомление получили? Сдавайте товар. Что вам останется (товара-то у вас нет и не было)? Будете испуганно блеять что-то о том, что вы на самом деле его не получали, потому у вас его и нет? Тогда первый протокол и первый штраф вы уже заслужили (передали пароль третьему лицу, т. е. нарушили запрещающую это норму), но этим дело не окончится», — предупреждает автор текста.