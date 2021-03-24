Пожалуй, лучшая в мире инструкция. Россельхознадзор рассказал пользователям «Меркурия», почему не стоит обращаться к «гасилам»

«Уважаемые дамы и господа, вынуждены обратить ваше внимание на распространяющийся в настоящее время тип нарушений», — начинается сообщение на официальном сайте Россельхознадзора. Пользователи системы «Меркурий» все чаще передают свои логины и пароли третьим лицам, чтобы те гасили за них ветеринарные сертификаты, где содержится информация об отслеживаемом товаре. Доверенную им работу исполнители, которых автор текста предлагает называть «гасилами», делают крайне безответственно.
В сообщении отмечается, что «гасилы» бывают двух типов: «трудолюбивые и примитивные» в плане знакомства с технологиями и «продвинутые», работающие в автоматическом режиме с помощью ботов. Ни те, ни другие при гашении эВСД не смотрят, получил ли заказчик партию товара, на которую оформлен сертификат, соответствует ли доставленный товар и его объем данным, указанным в электронном документе. Из-за этого у прибегнувшего к их услугам участника отрасли могут возникнуть проблемы. Например, если после выпуска какой-то продукции обнаружится, что она содержит возбудитель заразной болезни.
С помощью предпринимателей, добросовестно использующих систему, сотрудники ведомства смогут быстро найти и изъять все части опасных партий. «В результате их никто не съест/не выпьет, никто, соответственно, не заразится, никто не заболеет, никто не умрет. А если некоторые будут вести себя, как эти Нарушители и Гасилы? Где искать то, сертификат на что, не глядя, погасили, а товар не получили, и он уехал совсем в другое место?» — вопрошает автор и рисует тревожную перспективу наступления «дня Z» (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Через небольшое время приходят к вам специально обученные люди, чтобы этот товар изъять и направить его на уничтожение. Приходят и спрашивают: уведомление получили? Сдавайте товар. Что вам останется (товара-то у вас нет и не было)? Будете испуганно блеять что-то о том, что вы на самом деле его не получали, потому у вас его и нет? Тогда первый протокол и первый штраф вы уже заслужили (передали пароль третьему лицу, т. е. нарушили запрещающую это норму), но этим дело не окончится», — предупреждает автор текста.
Обратившись в центральный аппарат Россельхознадзора, «Фонтанка» убедилась, что появление на сайте этой публикации не было ошибкой.
«В такой стилистике пишет один из представителей Россельхознадзора уже много лет, — объяснили в пресс-службе ведомства. — В официальных релизах у нас такого стиля изложения нет, но есть один автор, которому это позволено. Это текст для отрасли, объясняющий определенные позиции по работе со ФГИС "Меркурий"».
Называть имя уникального автора, хорошо знакомого отраслевикам, в службе не стали, отметив, что раньше он подписывал тексты на сайте своим именем, но сейчас перестал это делать.