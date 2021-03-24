Авария с участием автомобиля пожарных произошла в Приморском районе Петербурга днём 24 марта. Столкновение затормозило расчёт, который ехал на вызов; по счастью, он оказался ложным.



Видеозапись ДТП на проспекте Королёва оказалась в распоряжении «Фонтанки». Уличная камера зафиксировала столкновение пожарной машины и легкового автомобиля. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, авария произошла на пересечении проспекта Королёва и улицы Шаврова незадолго до половины второго часа дня.