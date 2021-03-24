FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
76.15р90.05р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Юнтолово водитель не пропустил спешивших на вызов пожарных. Авария попала на видео

Авария с участием автомобиля пожарных произошла в Приморском районе Петербурга днём 24 марта. Столкновение затормозило расчёт, который ехал на вызов; по счастью, он оказался ложным.

Видеозапись ДТП на проспекте Королёва оказалась в распоряжении «Фонтанки». Уличная камера зафиксировала столкновение пожарной машины и легкового автомобиля. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, авария произошла на пересечении проспекта Королёва и улицы Шаврова незадолго до половины второго часа дня.

«Фонтанка.ру»

«Автоцистерна 23-й пожарно-спасательной части следовала с включенными спецсигналами на запрещающий сигнал светофора. Пострадавших нет. Вызов оказался ложным», — уточнили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Водила решил повторить трюк из фильма "Приключения итальянцев в России"
Игорь Маянов
Это все же не Юнтолово. Просто Приморский район, можно назвать Каменкой, хотя она севернее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний