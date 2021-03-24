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В Росгвардии создают военно-политическое управление вслед за Минобороны. «Для поддержания в войсках высокого идейного настроя»

В Росгвардии создано главное военно-политическое управление (ГВПУ). Об этом 24 марта сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

Как пишет РИА Новости, Золотов уточнил, что приказ был подписан накануне. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что управление создается для «эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава».

Сотрудники ГВПУ будут заниматься не только «агитационно-пропагандистской работой», но также проводить психологические тренинги и «различные развлекательные действа». Все это, по словам Грибакина, укрепит дисциплину и обеспечит «высокий уровень морально-политического и психологического состояния».

Ранее военно-политическое управление вернулось в Минобороны. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 июля 2018 года. Новую структуру возглавил бывший командующий Западного военного округа Андрей Картаполов. Главное военно-политическое управление (ГВПУ) создано на базе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Минобороны РФ.

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Комментарии (22)

Igor_VS
Они конечно там вырастят всяких разных. Потом ФСБ придется их ловить?
Агроном аэродрома
Хм.. Надувных часовен, штоле, не хватает??...
atty
На днях посмотрел фильм "V-значит вендетта", столько параллелей провёл, кино прямо как про россию снимали.
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