В Росгвардии создают военно-политическое управление вслед за Минобороны. «Для поддержания в войсках высокого идейного настроя»

В Росгвардии создано главное военно-политическое управление (ГВПУ). Об этом 24 марта сообщил директор ведомства Виктор Золотов.



Как пишет РИА Новости, Золотов уточнил, что приказ был подписан накануне. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснил, что управление создается для «эффективного решения задач поддержания в войсках высокого идейного настроя и морального духа войск, политического воспитания личного состава».



Сотрудники ГВПУ будут заниматься не только «агитационно-пропагандистской работой», но также проводить психологические тренинги и «различные развлекательные действа». Все это, по словам Грибакина, укрепит дисциплину и обеспечит «высокий уровень морально-политического и психологического состояния».

