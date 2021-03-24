Больничный саспенс. Лера Кудрявцева рассказала о схватке с окровавленным пациентом в реанимации

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, госпитализированная из-за проблем с нервами, раскрыла неожиданности, которые могут поджидать пациентов реанимации.
Больничной историей с элементами фильма ужасов Кудрявцева 24 марта поделилась в своём инстаграме. Страха, «как никогда раньше», она натерпелась в первую ночь своего пребывания в реанимационном блоке. По её словам, её бдение на койке потревожил мужчина, который вошёл в палату и, шаркая тапочками, направился к кровати.
«Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь, которая просачивается сквозь его футболку. <…> Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери. Он за мной. Закрываю дверь (она стеклянная без замков), и мужик начинает, взявшись за ручку, её пытаться открыть с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом», — пишет Кудрявцева, добавляя, что в результате молчаливой схватки за дверь «реально чуть не схватила инфаркт миокарда».
«При том что привезли меня по ходу из-за моей и так пошатанной психики», — рассказывает она. Гость-полуночник, по словам ведущей, оказался её соседом из смежного блока, который избавился от катетера и отправился проветриться.
О своей госпитализации Кудрявцева сообщила 22 марта. Она написала, что начала задыхаться на съемках. Врачи сделали КТ, проверили сердце и пришли к заключению — дело в нервах, нужно больше отдыхать.