Больничный саспенс. Лера Кудрявцева рассказала о схватке с окровавленным пациентом в реанимации

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева, госпитализированная из-за проблем с нервами, раскрыла неожиданности, которые могут поджидать пациентов реанимации.



Больничной историей с элементами фильма ужасов Кудрявцева 24 марта поделилась в своём инстаграме. Страха, «как никогда раньше», она натерпелась в первую ночь своего пребывания в реанимационном блоке. По её словам, её бдение на койке потревожил мужчина, который вошёл в палату и, шаркая тапочками, направился к кровати.

«Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь, которая просачивается сквозь его футболку. <…> Медленно слезаю с кровати и двигаюсь в сторону двери. Он за мной. Закрываю дверь (она стеклянная без замков), и мужик начинает, взявшись за ручку, её пытаться открыть с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом», — пишет Кудрявцева, добавляя, что в результате молчаливой схватки за дверь «реально чуть не схватила инфаркт миокарда».