В Казани ищут поджигателя. После его визита с канистрой бензина вспыхнуло отделение полиции

В посёлки Дербышки в Казани неизвестный поджёг пол в отделении полиции. Его до сих пор не нашли.

Как сообщили в местных МВД и СК 24 марта, некий гражданин зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции № 14 УМВД России по Казани, облил горючим пол в тамбуре и поджёг, после чего быстро ретировался. Сотрудник, который находился в помещении, вызвал пожарных, и они потушили огонь.

Личность пиромана установлена, его ищут. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога).