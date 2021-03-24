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В Казани ищут поджигателя. После его визита с канистрой бензина вспыхнуло отделение полиции

В посёлки Дербышки в Казани неизвестный поджёг пол в отделении полиции. Его до сих пор не нашли.

Как сообщили в местных МВД и СК 24 марта, некий гражданин зашел с канистрой бензина в опорный пункт отдела полиции № 14 УМВД России по Казани, облил горючим пол в тамбуре и поджёг, после чего быстро ретировался. Сотрудник, который находился в помещении, вызвал пожарных, и они потушили огонь.

Личность пиромана установлена, его ищут. Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем поджога).

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Комментарии (2)

Sonata
Ну, учили ж раньше - "из искры возгорится пламя".
veteran78
Как то этот огонёк ассоциируется со светом в конце тоннеля.
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