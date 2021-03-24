Какой дуб здесь припарковался? Приживутся ли в Петербурге «парки на парковках»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Идея сразиться с автомобилистами за территорию появилась у идеолога проектов «Велосипедизация» и фестиваля «Живые улицы» Ольги Мнишко. Как рассказала «Фонтанке» урбанист, проект «На парковке парк» стал развитием популярной на Западе концепции парклетов, когда часть парковки становится продолжением тротуара и местом для размещения летних кафе.

В Петербурге, где, по мнению активистов, не хватает зелени и мест для отдыха горожан, урбанистический эксперимент должен был продемонстрировать, что, убрав всего одну машину, можно создать «комфортное пространство для многих людей».

Первые «парки на парковках» появились летом 2020 года на Чкаловском проспекте, а также на парковках «Мега Дыбенко» и «Мега Парнасе». Горожане, по словам активистов, оценили. В декабре парклеты установили уже в центре города (на Стремянной ул., 3 и ул. Марата, 22–24), на свой лад развив идею городских властей об установке «зимних кафе». В одном сделали диван из старой ванны, во втором — скамейку и барную стойку. Озеленить парклеты помогли активисты движения «Зеленый Петербург». В летних проектах поставили кадки с кизильником, барбарисом и рябиной. В зимних — высадили хвойные.

Размещать посторонние конструкции на проезжей части запрещено, но активисты нашли легальный способ потеснить машины — делать «парки» в виде автомобильных прицепов. «По закону, это транспортное средство, которое может легально находиться в зоне парковки, ГИБДД не имеет права его эвакуировать», — комментирует Ольга Мнишко.

Весной команда «На парковке парк» подвела первые итоги эксперимента. По мнению Ольги Мнишко, уже можно утверждать, что парклеты вписались в городскую среду, хотя и не всегда так, как задумывали активисты. «Например, на улице Марата диджей превратил наш прицеп в маленькую сцену и играл музыку. На Чкаловском торговец фруктами использовал парклет как прилавок. Но это за тем и создается, чтобы люди «захватывали» и делали, что они хотят», — говорит она.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жалоб от автовладельцев по поводу захвата их законных мест, по словам активистов, не поступало. Но по поводу их чувств урбанист не переживает. Согласно исследованию транспортного аналитика OTS Lab Андрея Коломацкого, личным транспортом пользуется 30% петербуржцев, тогда как 60% передвигается на общественном транспорте и еще 10% — пешком или на велосипеде. «Отдавать автомобилистам улицы — нерациональное распределение пространства», — уверена Ольга Мнишко. Вандалы, судя по виду парклетов, на на них тоже не посягали.

В 2021 году эксперимент продолжится. Перезимовавшие в питомнике растения вернутся на место к летнему сезону, рассказала активист «Зеленого Петербурга» Мария Шатунова. Сами прицепы тоже обновят и приведут в порядок, добавляет Ольга Мнишко.

Новые «парки на парковках» тоже будут появляться. По словам Ольги Мнишко, к лету появится еще один объект, но место пока держится в тайне. «Это будет партнерский проект, есть заказчик», — пояснила она. Первую партию парклетов установили на грант программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина, а также привлекли спонсоров.

Фото: предоставлено проектом «На парковке парк» Фото: предоставлено проектом «На парковке парк» Фото: предоставлено проектом «На парковке парк» Фото: предоставлено проектом «На парковке парк» Поделиться Поделиться







Идея парклетов близка и рестораторам. Летом 2020 года они писали губернатору Александру Беглову письмо с просьбой установить платформы для летних кафе на парковочных местах. В ковидных реалиях дополнительные столики будут не лишними, отмечали они. Идея не нашла понимания в Смольном из-за противоречия с законодательством. Вместо этого чиновники предложили общепиту ставить на тротуарах уличную мебель в упрощенном порядке, а депутаты хотят разрешить размещение круглогодичных террас.

Автомобилисты не намерены уступать проезжую часть без боя. «Если это будет на парковке на Крестовском острове или каких-то других больших площадках, автомобилистам только в радость выйти перекусить, посидеть на скамейке. Но если это в центре города — это кража мест автомобилистов, парклетам не место там абсолютно, кафе более чем достаточно», — комментирует председатель городского клуба автомобилистов «А24» Денис Шубин. Если же такие парки будут в основном использовать посетители заведений общепита, соседние рестораны могут воспринять это как недобросовестную конкуренцию. А городские власти могут расценить как нарушение правил торговли и эвакуировать, считает эксперт.



Ранее «Фонтанка» рассказывала об отеле с почасовой арендой, который разместился в прицепе, припаркованном на Невском проспекте. Чиновники нарушений в таком бизнесе не нашли, но после публикации вагончик исчез из центра и переместился в Приморский район.

Вопросы к парклетам есть и у коммунальщиков. Так, прицеп на улице Марата примерно месяц назад был поврежден в ходе уборки снега, рассказала Ольга Мнишко. «При попытке переставить его на другое место, его погнули так, что теперь его нельзя транспортировать на другое место. Ребята из кофейни, которые присматривают за парклетом, просили не трогать его, но их не послушали. Кто теперь понесет ответственность?» — сокрушается она. По словам активиста, сейчас создатели проекта подсчитывают стоимость ремонта и обсуждают возможность обращения в суд из-за порчи имущества.

В ГУДП «Центр», который убирает улицу Марата, сообщили, что проводили работы «в установленном порядке». «О существовании данного прицепа на парковке специалисты знают, но повреждений ему не наносили. В связи с отсутствием информации о временном периоде уточнить конкретных производителей работ не представляется возможным», — прокомментировали в пресс-службе. В любом случае, если транспортное средство мешает уборке, сами работники ГУДП «Центр» его не перемещают, а обращаются в ГИБДД.



«Когда идет уборка от снега, коммунальные службы размещают информацию с просьбой убрать машины. Подразумевается, что транспортные средства приезжают и уезжают, а не стоят неделями или месяцами», — комментирует Денис Шубин. Но нанесенное припаркованному прицепу повреждение можно расценить как «ДТП с неподвижным объектом» и подать претензию, отмечает он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

