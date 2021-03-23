Экскурсовод научит правильно ходить по музеям — на примере Эрмитажа

Есть даже книга такая «Как ходить в музей». Один из ее неожиданных советов — слушать в наушниках музыку, предварительно составив саундтрек. Правда, это скорее подойдет тем, кто отправится на встречу с уже знакомыми картинами. Более привычный совет — обращаться к музейным смотрителям. Среди них могут быть кладези информации да и просто интересные люди: смотрителями успели поработать, например, лидер абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок и важная фигура в концептуализме Сол Левитт. Впрочем, вряд ли этот совет применим именно к Эрмитажу: задача смотрителя — следить за сохранностью экспонатов, обращаться к нему лучше, когда в зале никого нет — а в Эрмитаже такое почти невозможно. Еще одна рекомендация про «музейные ноги», есть такое понятие. То, что в музеях они устают, абсолютно объяснимо: при обычной ходьбе мы ноги сгибаем, а пока рассматриваем экспонаты — медленно перемещаемся на почти прямых ногах. Поэтому лучше продумать маршрут: в каких залах задержаться, какие в этот раз проскочить и заодно размяться. Гид и культуролог Наталья Спиридонова даст и вполне практичные советы: например, как не тратить время в очередях и как работать с экскурсоводами.

