Звезды «Человека-паука» и «Звездных войн» встретятся с Мадсом Миккельсеном в экранизации фантастического бестселлера

Книга рассказывала о далекой планете, захваченной людьми, на которой живут одни лишь мужчины и все они безостановочно слышат мысли друг друга — этот звуковой поток чужих рассуждений они называют шумом. Все здесь уже привыкли к такому порядку вещей, но однажды главный герой — романтичный и робкий юноша — встречает на своей планете чужестранку, девушку, которая навсегда меняет его представления о честности и справедливости, а также учит жить без того, чтобы заранее знать обо всех мыслях собеседника.

Производство экранизации растянулось на десяток лет — одни съемки заняли четыре года и несколько раз останавливались и запускались заново. Первоначальный сценарий написал Чарли Кауфман — самый смелый и радикальный сочинитель современного кинематографа, автор «Адаптации» и «Быть Джоном Малковичем». Но продюсеров его радикализм не удовлетворил, и хотя имя Кауфмана в титрах значится, от его версии финальный сценарий серьезно отличается.



Режиссером выступил Даг Лайман — человек, создавший сагу о Джейсоне Борне и вообще мастер ритмичного и захватывающего зрелища. Главные роли сыграли актеры первостатейные — Том Холланд, он же Человек-Паук, и звезда последних «Звездных войн» Дейзи Ридли. Наконец, если всех этих вводных для возбуждения интереса к фильму недостаточно, роль антагониста главных героев досталась Мадсу Миккельсену, едва ли не лучшему злодею в современном кино, мастеру демонических образов.

