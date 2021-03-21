В воскресенье, 21 марта, когда отмечается Всемирный день поэзии, в Петербурге вечернее световое оформление получили памятники поэтам Владимиру Маяковскому и Мусе Джалилю. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Памятник-бюст Владимиру Маяковскому расположен на перекрёстке улиц Маяковского и Некрасова в центре города. Скульптура выполнена из розового гранита, каменный поэт смотрит на город серьёзно и строго.