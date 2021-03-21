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Во Всемирный день поэзии Маяковский и Джалиль в Петербурге стали светлее

В воскресенье, 21 марта, когда отмечается Всемирный день поэзии, в Петербурге вечернее световое оформление получили памятники поэтам Владимиру Маяковскому и Мусе Джалилю. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Памятник-бюст Владимиру Маяковскому расположен на перекрёстке улиц Маяковского и Некрасова в центре города. Скульптура выполнена из розового гранита, каменный поэт смотрит на город серьёзно и строго.

Фото&nbsp;пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
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Скульптура татарскому поэту Мусе Джалилю стоит на Васильевском острове, в сквере на пересечении Среднего проспекта и Гаванской улицы. Во время Великой Отечественной войны Джалиль служил военным корреспондентом газеты «Отвага» под Ленинградом. Скульптор изобразил поэта во фронтовой одежде и плащ-палатке, в руках его основное оружие — бумага и ручка.

Фото&nbsp;пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
ПоделитьсяПоделиться
Фото&nbsp;пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото&nbsp;пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»
Фото пресс-службы СПб ГБУ «Ленсвет»

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