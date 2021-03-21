Встреча проходила 21 марта на «Сибур Арене» в Петербурге. Касаткина выиграла первый сет со счётом 6:3. По ходу второго сета Гаспарян несколько раз брала медицинский тайм-аут. В итоге после очередной двойной ошибки она отказалась от продолжения борьбы. Чемпионский титул достался Дарье Касаткиной.
автор видео читатель «Фонтанки»
Для 23-летней Касаткиной этот успех стал четвертым в карьере, ранее Дарья побеждала в американском Чарльстоне (апрель 2017 года), на Кубке Кремля (октябрь 2018-го) и Phillip Island Trophy в Австралии (февраль 2021-го).