FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Касаткина впервые выиграла теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Ее соперница Гаспарян отказалась от борьбы из-за травмы

Победой Дарьи Касаткиной завершился финальный матч женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy против Маргариты Гаспарян.

Встреча проходила 21 марта на «Сибур Арене» в Петербурге. Касаткина выиграла первый сет со счётом 6:3. По ходу второго сета Гаспарян несколько раз брала медицинский тайм-аут. В итоге после очередной двойной ошибки она отказалась от продолжения борьбы. Чемпионский титул достался Дарье Касаткиной.

автор видео читатель «Фонтанки»

Для 23-летней Касаткиной этот успех стал четвертым в карьере, ранее Дарья побеждала в американском Чарльстоне (апрель 2017 года), на Кубке Кремля (октябрь 2018-го) и Phillip Island Trophy в Австралии (февраль 2021-го).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний