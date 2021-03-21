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Кощей и «гости с Кавказа» утопились в ледяном бассейне в Екатеринбурге

Лыжники и сноубордисты устроили в Екатеринбурге соревнования по прыжкам в ледяной бассейн. Формат мероприятия предполагал переодевание и эффектный нырок после разгона, всё вместе влияло на оценку.

«У нас рекордное количество участников — более 100 человек, — рассказали 21 марта E1.RU организаторы. — Участники в этом году хорошо подготовились. Костюмы были готовы еще в прошлом году, но так как соревнования отменили из-за коронавируса, они их еще доработали, и в этом году костюмы получились очень интересные. Самые забавные — зомби, Скрудж Макдак, Черный Плащ, Марио, индеец, гости с Кавказа».

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Победителем в главной номинации «Общее впечатление» стала команда «Сообразим на двоих» в костюме бутылки. В качестве приза ребят ждет путешествие.

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