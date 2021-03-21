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Слоны взбесились на шоу в Казанском цирке. У зрителей началась паника

Представление в Казанском цирке пошло не по плану: взбесились слоны. Они устроили потасовку во время шоу и отправились в зал, чем вызвали панику у зрителей, сообщает 21 марта «Бизнес Online».

На сайте цирка указано, что программа «Шоу слонов и магия цирка» возобновилась с 13 марта «по многочисленным просьбам зрителей». В ней кроме слонов участвуют акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, клоуны, верблюды, а также «милые пони и задорные собаки». Зрителям обещают синтез лучших традиций дрессуры и высочайшего мастерства в аттракционе с индийскими слонами.

Как пишет издание, во время выступления двое слонов начали перелезать через борты сцены и направились в сторону зрителей, дойдя до первых рядов. Люди соскочили со своих мест.

Информации о пострадавших пока нет, дозвониться до цирка на момент публикации журналистам не удалось.

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Комментарии (12)

Sobaka
Детский сад по сравнению с ГД, вот там взбесились так взбесились
daisychain
Это потому что слоны были без масок! Наверняка еще одно чудовищное осложнение ужасного коронавируса.
K_Lutsky
Цирк с дикими животными, океанариумы, зоопарки - может все это пора закрывать насовсем?
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