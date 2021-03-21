Представление в Казанском цирке пошло не по плану: взбесились слоны. Они устроили потасовку во время шоу и отправились в зал, чем вызвали панику у зрителей, сообщает 21 марта «Бизнес Online».

На сайте цирка указано, что программа «Шоу слонов и магия цирка» возобновилась с 13 марта «по многочисленным просьбам зрителей». В ней кроме слонов участвуют акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, клоуны, верблюды, а также «милые пони и задорные собаки». Зрителям обещают синтез лучших традиций дрессуры и высочайшего мастерства в аттракционе с индийскими слонами.