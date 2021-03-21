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Швейцарский сыр выслали из Петербурга. Он сделал лишнюю остановку

Управление Россельхознадзора запретило ввоз трёх с половиной центнеров швейцарского сыра в Санкт-Петербург.

Как сообщает 21 марта пресс-служба управления, инспектор провёл ветеринарный контроль сыра на складе временного хранения на территории города. Груз прибыл из города Люцерн, его должен был получить петербургский индивидуальный предприниматель.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям<br>
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
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Однако инспектор выяснил, что сыр перед отправкой в Россию выгружали на склад хранения животноводческой продукции в Литве. А в отношении этого склада Россельхознадзором введены временные ограничения на поставку продукции животного происхождения на территорию Таможенного союза.

Составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Движение груза приостановлено. Швейцарский сыр решено вернуть обратно.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям<br>
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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Комментарии (1)

265103140
При чем здесь литовский склад, если сыр швейцарский? Создают проблемы
из ничего.
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