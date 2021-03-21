Управление Россельхознадзора запретило ввоз трёх с половиной центнеров швейцарского сыра в Санкт-Петербург.
Как сообщает 21 марта пресс-служба управления, инспектор провёл ветеринарный контроль сыра на складе временного хранения на территории города. Груз прибыл из города Люцерн, его должен был получить петербургский индивидуальный предприниматель.
Однако инспектор выяснил, что сыр перед отправкой в Россию выгружали на склад хранения животноводческой продукции в Литве. А в отношении этого склада Россельхознадзором введены временные ограничения на поставку продукции животного происхождения на территорию Таможенного союза.
Составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Движение груза приостановлено. Швейцарский сыр решено вернуть обратно.