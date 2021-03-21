FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Хомяк Сталин спас хозяйку своим укусом

В Великобритании домашний хомячок по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку по имени Андреа Лэнг.

Как пишет 21 марта РИА Новости со ссылкой на Daily Star, во время уборки клетки питомец укусил женщину за большой палец. Палец распух, рана загноилась, и женщина пошла к врачу. Ей назначили антибиотики, после которых она заметила на руках синяки. В итоге её доставили в больницу.

Медики выяснили, что у Лэнг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Причина — редкое заболевание, значительно повышающее риск образования тромбов. «Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — говорит Лэнг.

Теперь она называет хомяка Доктор Сталин и прикасается к нему исключительно в перчатках.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний