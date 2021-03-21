Хомяк Сталин спас хозяйку своим укусом

В Великобритании домашний хомячок по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку по имени Андреа Лэнг.

Как пишет 21 марта РИА Новости со ссылкой на Daily Star, во время уборки клетки питомец укусил женщину за большой палец. Палец распух, рана загноилась, и женщина пошла к врачу. Ей назначили антибиотики, после которых она заметила на руках синяки. В итоге её доставили в больницу.

Медики выяснили, что у Лэнг опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Причина — редкое заболевание, значительно повышающее риск образования тромбов. «Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — говорит Лэнг.