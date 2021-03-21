Черногория ждёт вакцинированных «Спутником V» россиян. Греция старается не отставать

Власти Черногории заявили, что будут пускать к себе туристов из России с сертификатом о прививке вакциной «Спутник V».
Как рассказала 21 марта в интервью РИА Новости госсекретарь по туризму Министерства экономического развития страны Ивана Джурович, на данный момент не имеет значения, какой из зарегистрированных вакцин человек привит — границы Черногории открыты для туристов из России. Из документов нужен отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или подтверждение вакцинации против коронавируса не менее чем за 7 дней до прибытия, выданное уполномоченным учреждением здравоохранения. Если человек был вакцинирован, то ПЦР-тест не требуется. Кроме того, если у человека есть положительный серологический тест (то есть антитела), выданный зарегистрированной лабораторией не более чем за 30 дней, он также может въехать в страну.
Тем временем Греция также показывает заинтересованность в российских туристах. С понедельника, 22 марта, Афины увеличивают максимальное количество российских туристов, которые могут прибыть в страну еженедельно — с 500 человек до 4 тысяч. Как сообщает официальная газета правительства страны, прибыть россиянам предстоит через Афины, Салоники и Ираклион, и сдать тесты на коронавирус после прилета.
Как рассказывала «Фонтанка», с самими «паспортами вакцинированных» творятся странные вещи: в них появляются чужие прививки, неправильные даты и даже противоположный привычному пол.